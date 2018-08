VfB 03-Reserve will gut aus den Startlöchern kommen

Fußball : Das Ziel: Gut aus den Startlöchern kommen

Das Hildener Kollektiv muss sich in der Bezirksliga an neue Gegner gewöhnen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Die zweite Mannschaft des VfB 03 Hilden will sich weiterentwickeln und strebt in der Bezirksliga einen einstelligen Tabellenplatz an.

Bereits an diesem Freitag startet der VfB 03 Hilden II mit der vorgezogenen Partie bei der SG Kaarst (Anstoß 19.45 Uhr) in seine vierte Bezirksliga-Saison. Tim Schneider (36), dem seit Beginn der Vorbereitung Henry Schmidt (42) als Assistent zur Seite steht, sieht der neuen Spielzeit gespannt und mit der nötigen Portion Zuversicht entgegen. „Wir wollen unsere jungen Spieler weiterentwickeln, die dann mittelfristig auch einmal einen Platz im Oberligakader beanspruchen können. Das ist ja letztlich das Hauptthema einer jeden Reservemannschaft“, sagt der 36-Jährige. Die in der Zwischenzeit in die Erste aufgerückten Tim Tiefenthal und Kai Stanzick gelten da als positives Beispiel. Schneider macht aber auch die sportliche Ausrichtung deutlich: „Gut aus den Startlöchern kommen und erst gar nicht in Kontakt zur Abstiegszone geraten, lautet unser Plan. Ein einstelliger Tabellenplatz ist das, was wir zumindest erreichen wollen. Höhere Ziele können wir uns dann immer noch setzen.“

Allein Schneiders Bilanz nach der Amtsübernahme Ende März (von Vorgänger Peter Köppen) bietet Raum für Optimismus. Sieben Siege, zwei Remis und nur zwei Niederlagen – da stand am Ende mit 51 Punkten der siebte Rang. Hinzu kommt, dass der Spielerkreis 2016/17 nahezu komplett zusammenblieb. Das Trainerduo Schneider/Schmidt geht heuer mit einem breit aufgestellten Kader in die Saison. Gleichwohl sind Leistungsträger wie Lukas Schmetz (Schambeinentzündung) oder Dennis Lichtenwimmer (Kahnbeinbruch) zunächst einmal nicht dabei.

Info Der Kader für die Saison 2018/19 Trainer: Tim Schneider und Henry Schmidt Tor: Michael Miler, Marius Hirt Abwehr: Lukas Schmetz, Dominik Donath, Robin Weyrather, Joshua Schneider, Patrick Stotko, Christoff Donath, Marvin Quambusch, Nils Piotraschke, Paul Becker Mittelfeld/Angriff: Fabian Andree, Manuel Mirek, Niklas Strunz, Marvin Bell, Moritz Holz, Leon Bernhardt, Robert Schlottmann, Felix Ludwig, Dennis Lichtenwimmer, Marco Tassone, Nick Hellenkamp, Alfred Ziegler, Rafaelle Lavalle, Fahd Afoda, Giacomo Russo

Den Punktspielauftakt machen die letztjährigen VfB 03-Oberligacracks Dominik Donath und Fabian Andree noch mit, stehen dann aber im September aus privaten Gründen bedingt bzw. gar nicht zur Verfügung. „Die zwei sind fußballerisch und menschlich eine absolute Bereicherung, an denen sich vor allen Dingen die jungen Leute orientieren können. Gerade unsere vier aus den eigenen A-Junioren hochgekommenen Spieler müssen noch einiges lernen, sich an Tempo und Intensität in der Bezirksliga erst gewöhnen“, betont Tim Schneider.



Gewöhnen müssen sich die Hildener auch an die neue Umgebung in der Gruppe 1. Da gibt es zwar alte Bekannte wie Eller 04, SG Unterrath oder Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf. Gleichwohl aber auch Neulinge wie Bezirksligaabsteiger VfL Benrath, die Aufsteiger Sparta Bilk und Ratingen 04/19 II und vor allen Dingen, nach dem Rückzug von Nievenheim und Bedburyck, noch vier neue Klubs aus dem Großraum Neuss. „Da ist so mancher Konkurrent anfangs schwer einzuschätzen, aber das gilt umgekehrt genauso. Da machen wir uns keine Gedanken. Wir hatten eine gute Vorbereitung, haben einige taktische Dinge neu einstudiert und blicken dem Meisterschaftsauftakt optimistisch entgegen“, erklärt Co-Trainer Henry Schmidt. Tim Schneider sagt zu möglichen Aufstiegskandidaten: „Eller will sicherlich wieder ganz oben mitspielen. Schwarz-Weiß 06 zähle ich ebenfalls zum erweiterten Kreis. Mal sehen, welche Rolle Landesligaabsteiger Benrath spielt.“