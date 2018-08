TuS Hilden verjüngt sein Oberliga-Team

Hilden Der Hildener Oberliga-Kader ist neu formiert – nur zwei Spieler blieben. Die Nachfolge von Trainer Cem Karal trat Nadine Homann an.

Als die Basketballer des TuS 96 in der vergangenen Saison mit einem 76:61-Erfolg bei der BG Kaarst-Büttgen im Endspurt der Oberliga noch auf Rang vier kletterten, war Cem Karal erleichtert. Fünf Saisons betreute der 39-Jährige das Hildener Team, mit dem er gleich zu Beginn den Aufstieg in die 2. Regionalliga schaffte. Erst nach drei Jahren folgte wieder der Abstieg in die Oberliga.„Verdient“, wie Karal ehrlich zugab. Denn schon in der Spielzeit 2016/17 lief der Meisterschaftsbetrieb der ersten Mannschaft nicht wirklich rund. Auch ein Grund, weshalb Karal den Trainerjob beim TuS 96 aufgab und sich eine neue Aufgabe suchte, „die mehr Spaß macht“. Jetzt betreut der 39-Jährige den Zweit-Regionalligisten Barmer TV.

Was sie am Trainerjob in Hilden reizt? „Hier kann ich eine ganz neue Mannschaft aufbauen“, sagt Homann, fügt aber angesichts der vielen neuen Spieler gleich hinzu: „Das ist natürlich auch mit Risiko verbunden.“ Die 37-Jährige war sich mit den Verantwortlichen des TuS 96 schnell einig und ging die Aufgabe engagiert an. Bereits im Juni stand der Kader. „Ich hatte Glück, so viele Neue überzeugen zu können, bei uns in Hilden zu spielen“, sagt sie. Vom alten Team blieben nur Michael Mulde und Robert Schlüter. Maarten Dahlhaus ging zum Barmer TV, Ahmed Kaichouhi wechselte in die Zweite des TuS 96. Damit senkte sich der Altersdurchschnitt auf 26 Jahre. „Das ist auch nicht ganz so jung, aber wesentlich jünger als die letzten Jahre“, stellt Homann fest.