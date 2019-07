In einem Festgottesdienst : Gemeinde dankt Chorleiter Röttger für 25 Jahre Einsatz

Mettmann In diesem Jahr feiern die Kinder- und Jugendchöre an St. Lambertus zu Mettmann ihr 25-jähriges Bestehen.

Nicht alle, aber vier der Chöre, die an St. Lambertus beheimatet sind, gestalteten am Sonntag eine feierliche Messe, die ganz im Zeichen der Chormusik stand.

Strahlende Soprane und tolle junge Männerstimmen ließen die jahrelange intensive Arbeit des Regionalkantors erkennen, die er seit einem Vierteljahrhundert hier an St. Lambertus leistet. Ein strahlendes Halleluja, in flotten Rhythmen zeugte von diesen Anstrengungen.

In einer zunehmend säkularen Welt gebe die Chorarbeit den Raum für Geborgenheit, denn es gebe verschiedene Formen der Verkündigung, Musik und Wort ergänzten sich, so Pfarrer Ullmann in seiner Predigt, in der er ein herzliches Dankeschön an die Chöre und Kantor Matthias Röttger ausdrückte. Auch in die Fürbitten wurden beide mit eingeschlossen.