Mettmann. : Busemann und Fitschen drehen ein Sport-Video

Filmdreh mit Jan Fitschen und Frank Busemann auf dem Sportplatz des HHG. Die beiden Sportler hatten Spaß. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die beiden ehemaligen Spitzensportler haben sich auf der Sportanlage am HHG in Metzkausen getroffen.

Bescheiden, locker, sympathisch und gut aufgeräumt präsentierten sich gestern zwei deutsche Leichtathleten, die national und international für Furore gesorgt haben. Der eine, Frank Busemann (44), war Olympiazweiter im Zehnkampf im Jahr 1996, der andere, Jan Fitschen (42), Europameister über 10.000 Meter im Jahr 2006.

Beide Sportler trafen sich auf der Sportanlage am Heinrich-Heine-Gymnasium in Metzkausen. Der Grund: Busemann arbeitet an einem You-Tube-Projekt mit dem Namen Spooorts.TV mit. „Ich mache Interviews mit ehemaligen Spitzensportlern, die im Ausdauerbereich aktiv waren. Sie geben Tipps, wie man beispielsweise seine Leitung steigern kann oder zeige den Zuschauern, wie Spitzenathleten trainieren.“ Das Ganz wird von einem Profi-Kameramann aufgenommen, Ton inklusive.

Jan Fitschen, der seit fünf Jahren in Mettmann wohnt, sagte sofort seine Mitarbeit für das Projekt zu. Nach einem Gespräch mit Frank Busemann, ging es auf die Laufbahn. Dort wurde eine Aufwärmgymnastik und ein Kräftigungsprogramm präsentiert. „Danach veranstalten wir einen Wettkampf. Ich bekomme Vorsprung und bin gespannt, wann Jan mich einholt“, sagt Frank Busemann. Die Filmbeiträge sind demnächst im Internet zu sehen.

15 Jahre liegt die Leichtathletik-Karriere von Frank Busemann bereits zurück. Unvergessen: Sein Auftritt bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta (USA), wo er als 21-jähriger Nobody mit 8.706 Punkten überraschend Silber holte. Damit hält er noch immer den deutschen U23-Rekord und belegt Platz vier der ewigen deutschen Bestenliste. Auch ohne Goldmedaille wurde er damals als Deutschlands „Sportler des Jahres“ ausgezeichnet. Heute gibt Frank Busemann seine Erfahrungen in Vorträgen, Moderationen und Publikationen an Dritte weiter.

Jan Fitschen trainiert zweimal in der Woche. Er wohnt am Stadtwald. „Von dort bin ich sofort in der Natur und kann in alle Richtungen laufen.“

Sein bis dahin größter Erfolg war der Sieg bei den Europameisterschaften 2006 in Göteborg über 10.000 Meter in persönlicher Bestzeit von 28:10,94 min. Begünstigt wurde Fitschens Sensationserfolg durch ein taktisch geprägtes Rennen, das er als ehemaliger Mittelstreckenläufer im Schlussspurt ge

Fitschen ist Cheftrainer bei einem Runclub. Er hält Vorträge und Seminare zum Thema Laufen in Theorie und Praxis.