Mettmann : Schüler dekorieren leerstehenden Laden

Schüler des KHG mit ihren Kunstwerken am und im Schaufenster des leerstehenden Geschäfts an der Breite Straße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Das Innenstadt-Projekt des Konrad-Heresbach-Gymnasiums gefällt auch dem Vermieter.

Wer derzeit am leerstehenden Ladenlokal an der Breite Straße 16/18 vorbeikommt, kann die bunt gestalteten Schaufenster nicht übersehen. Bäume, Blumen, Herzen ziehen die Blicke auf sich. Zu verdanken ist diese positive Verwandlung den Schülern des Konrad-Heresbach-Gymnasiums – und der Lehrerin Brigitte Breuch. Denn sie hatte die Grundidee, die Lehrstände zu verschönern und damit neues Leben in die Innenstadt zu bringen.

Für die Umsetzung haben sie Vorlagen benutzt. Aurelia (5c) hat mit einer Schulkameradin die Türen gestaltet. „Wir haben an Fröhlichkeit und Sommer gedacht“, verrät sie. Farbenfrohe Schmetterlinge, Herzen und Blumen verzieren die Glastüren. An einer Seite wurden Prospekte des Neanderthal Museums aufgeklebt. „Die Schüler haben sich noch viel mehr mit Mettmann beschäftigt“, freut sich Philologin Natascha Backhaus, die die Projektgruppe gemeinsam mit den Lehrerinnen Gitte Ebert und Barbara Verhoeven betreut hat. Mika und Maja (beide 5c) haben sogar in unterschiedlichen Kalligraphien die Attraktionen Mettmanns auf leuchtend grünen Karton geschrieben. „Es ist sehr bunt, damit es auffällt und damit man auch sehen kann, wieviel Mühe wir uns gegeben haben“, erklärt Mika. „Wir wollten die Stadt bunter machen.“ „Es war sehr schön. Wir durften alles machen, durften kreativ sein“, betont Mika und Alexandra ergänzt: „Es gab keine Vorschriften.“ Das Ergebnis ist ein Ladenlokal, dessen Anblick Freude macht. Das findet auch Besitzer Wolfgang Kamm: „Das ist ganz toll und Werbung für mein Ladenlokal.“ Außerdem ist er sicher: „Das Objekt wird für Gesprächsstoff sorgen.“ Die Dekoration bleibt jedenfalls so lange hängen, bis sich ein neuer Mieter gefunden hat.