Leichlinger zu Gast in der Kreisstadt: Crescendo-Chor singt in Thomas Morus

Mettmann Anlässlich des Jugendchorjubiläums an St. Lambertus lädt Regionalkantor Matthias Röttger Chöre in die Kreisstadt ein.

In diesem Jahr feiern die Kinder- und Jugendchöre an St. Lambertus zu Mettmann ihr 25-jähriges Bestehen. Regionalkantor Matthias Röttger hatte bei seinem Dienstantritt vor 25 Jahren die Chöre gegründet. Aus diesem Anlass gibt es insgesamt sechs Auftritte befreundeter Chöre. Den Start macht am kommenden Samstag, 12. Januar, der Crescendo-Chor aus Leichlingen unter der Leitung von Pia Gensler. Er singt in der Vorabendmesse in St. Thomas Morus um 18 Uhr aktuelle Chorliteratur von Rutter, Kladeck und Reulein. Der Crescendo-Chor ist der Jugendchor der Chorschule Leichlingen, die derzeit aus 90 aktiven Chorsängern im Alter von fünf bis 25 Jahren besteht und die in fünf aufbauenden Chorgruppen proben. Der Crescendo-Chor, der in Mettmann gastiert, setzt sich zusammen aus 25 Chorsängern im Alter von 14 bis 25 Jahren und singt gemischtstimmig. Seine Tätigkeitsfelder sind die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten und die Austragung von geistlichen und weltlichen Konzerten.