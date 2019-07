Gesundheit : Mit Hand und Fuß den Rücken stärken

So sieht die Rückengymnastik im Haus der Geschwister Gerhard-Stiftung aus. Und die Teilnehmer machen eifrig mit. Foto: Blazy, Achim (abz)

In der Begegnungsstätte Geschwister Gerhard gibt es ein breites Programm mit Übungen für Senioren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pappteller, die mit Zahlen versehen sind, liegen auf dem Boden der Begegnungsstätte Geschwister Gerhard in Hösel verteilt. Nein, hier hat gerade keiner einen Pappteller-Stapel aus Versehen fallen gelassen, sondern einen Parcours aufgebaut. Denn hier soll es jetzt um die Verbesserung des Gleichgewichts, der Beweglichkeit und des Gedächtnisses gehen. Im Zusammenhang des Projektes „Gesund und fit auf Schritt und Tritt“ werden noch bis morgen, 11. Juli, Tipps zur Sturzvermeidung und gesunder Lebensweise gegeben.

Auftakt der Veranstaltung ist die kostenlose Schnupperstunde „Rückenfit“. Allzu viele Teilnehmer sind noch nicht da. Die Projektwoche fängt ja aber auch gerade erst an. Das nächste Angebot von Übungsleiterin Angelika Enders zur Sturzprophylaxe kann schon eine deutlich höhere Anzahl von interessierten Teilnehmern aufweisen: Mehr als zehn Senioren möchten mehr zur Sturzvermeidung erfahren. „Mein Rücken ist nicht in Ordnung und ist mittlerweile 81 Jahre alt. Da muss man mal was für seine Gesundheit tun“, sagt Teilnehmer Willi Brück.

Info Das passiert im Haus Geschwister Gerhard Angebot: Am Donnerstag wird es um 10 Uhr einen Vortrag zu „Arzneimittel und Sturzgefahr“ geben, um 11 Uhr wird über Hörgeräte gesprochen, um 14.30 Uhr wird eine Ärztin über Schwindel reden, um 15 Uhr gibt es Tai Chi.

Vorwärts und rückwärts, große und kleine Schritte – Übungsleiterin Angelika Enders nennt, wie und wohin die Kursteilnehmer in dem Parcours gehen sollen. Die Pappteller, die mit Zahlen versehen sind, bilden dabei die Orientierungspunkte. „Dabei ist es wichtig, vernünftig zu gehen, indem man den Fuß richtig abrollt. Denn häufig haben ältere Menschen eine Muskelschwäche und schleifen ihre Füße beim Gehen“, so Enders. Eine etwas anstrengendere, aber umso wirkungsvollere Übung folgt mit Terrabändern. Jeder sitzt auf dem Stuhl (nicht an die Lehne gelehnt, damit Wirbelsäule und Rücken gerade bleiben) und zieht die Bänder vor sich auseinander. Das Gleiche dann noch einmal, nur mit den Füßen.

Laut dem Ärzteblatt stürzen von den über 65-Jährigen selbstständig lebenden Personen etwa 30 Prozent mindestens einmal jährlich. Von den über 80-jährigen mehr als 40 Prozent. Frauen sind dabei häufiger als Männer betroffen. Aus diesem Grund ist es Angelika Enders, die seit 24 Jahren die Begegnungsstätte in Ratingen Ost leitet, ein großes Anliegen, Senioren durch verschiedene Sportangebote zu unterstützen: „Seit 2005 bin ich zusätzlich noch Übungsleiterin für Sturzprophylaxe, Sitzgymnastik, Aquafitness und vieles mehr. Ich finde es einfach wichtig, dass ältere Menschen sich trauen, ihre Hemmschwelle überwinden und Sport machen. Dabei eben in dem Maße, wie es für einen persönlich am besten ist. Meine älteste Teilnehmerin ist sogar schon 98 Jahre alt.“ Helmut Konzen (80), Teilnehmer der gestrigen Veranstaltung, ist vom Kurs überzeugt: „Ich war selber früher 20 Jahre lang Übungsleiter und weiß, dass das gut ist, was wir hier gerade machen“.