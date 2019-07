Eine Projektschule in Mettmann : Grundschule Herrenhaus feiert Geburtstag

Mettmann Vor 50 Jahren wurde die Schule gegründet. Sie hat das Prädikat, eine Schule ohne Rassismus zu sein.

Zum Abschied von der Grundschule Herrenhauser Straße zeigen die vierten Klassen vor Eltern und Großeltern in der Turnhalle, was sie in den letzten Jahren gelernt haben: Es gibt Tänze, Gymnastik und Schülerwitze – und vor allem viel Beifall von der voll besetzten Tribüne. Die Musik-AG zeigt kreatives Trommeln auf Stühlen und muss „We will rock you“ gleich zweimal spielen – die Halle bebt.