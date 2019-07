Mettmann : Kinderschutzbund mit neuem Vorstand

Der Kinderschutzbund setzt an der Ecke Ringstraße/Talstraße Fähnchen. Jedes Fähnchen steht für ein armes Kind in Mettmann. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Dr. Gaby Flößer und Christa Seher-Scheid stehen beim Ortsverband Mettmann jetzt an der Spitze.

„Ich wohne in Bielefeld, habe eine Professur für Sozialpädagogik an der Technischen Universität Dortmund“, erklärt die 57jährige, „und ich bin Vorsitzende des Landesverbandes NRW. Ich will ganz ehrlich sein, bei jedem anderen Ortsverband hätte ich den Vorsitz nicht übernommen, für Mettmann tue ich das aber trotzdem sehr gerne, weil ich hier aufgewachsen bin, mir die Stadt vertraut ist und am Herzen liegt und meine Eltern noch hier wohnen.“ Ihre neu gewählte Stellvertreterin Christa Seher-Schneid ist auch ihre Stellvertreterin beim Landesverband und vor allem durch ihre ehemalige Leitung des Jugendamtes Ratingen mit den Belangen eines Kinderschutzbundes überaus vertraut.