Ein großer Verlust für Mettmann : Trauer um einen Aulen Mettmanner

Helmut Kreil, Baas der Heimatvereinigung, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Er war ein hilfsbereiter Menschen, der seinen Mitmenschen, wo es ging zur Seite stand. Helmut Kreil ist jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben. Er ebnete vielen Menschen den Weg, in Mettmann eine neue Heimat zu finden, sich in Medamana wohlzufühlen. Es war kein Wunder, dass der junge Helmut Kreil mit 19 Jahren seine berufliche Tätigkeit im Mettmanner Sozialamt begann. Er half Flüchtlingen bei der Wohnungssuche, baute Brücken, gab Tipps und Ratschläge. Geprägt hatten ihn sein Elternhaus und die schlimmen Erfahrungen in der Kriegszeit. Die Stadt Mettmann errichtete auf Veranlassung des Arbeitsamtes Velbert 1952 mit Hilfe des Arbeitgebervereins ein Lehrlingsheim in der Gottfried-Wetzel-Straße. Helmut Kreil wurde Geschäftsführer. Er half vielen jungen Menschen, eine Arbeit zu bekommen und eine Perspektive zu gewinnen.