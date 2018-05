Tennis: Stadtwerke sind Sponsor von ATP-Turnier

Meerbusch Wenn sich die Tennisprofis im kommenden August in Meerbusch beim ATP Tennisturnier gegenüberstehen, sind die Stadtwerke Meerbusch mit am Ball.

"Die Stadtwerke Meerbusch waren von Anfang an dabei und steigen nun zum Titelsponsor der größten Tennisveranstaltung an Rhein und Ruhr auf", berichtet Veranstalter Marc Raffel. Stadtwerke-Geschäftsführer Albert Lopez bestätigt: "Das ATP Turnier in der eigenen Stadt ist ein Event, das die Leute begeistert. Deshalb wollen wir in der Rolle des Titelsponsors unseren Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung leisten und natürlich unsere Marke Stadtwerke verankern."