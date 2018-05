Meerbusch: Silvia Klinger zeigt Szenen bewegter Lichtquellen

Meerbusch In der Villa Löwenburg ist bis Ende Mai Foto-Kunst der Natur- und Kunstfotografin aus Ilverich zu sehen.

Wie sie in Bewegung befindliche Lichtquellen aufs Foto bannt und damit in Kunst umsetzt, ist jetzt in der Villa Löwenburg bei Hubrach + Partner in Lank-Latum zu sehen. "Wir werden auch weiterhin anderen Künstlern aus der Region in unseren Räumen ein Forum geben", verspricht Geschäftsführerin Heidi Wolf-Bauwens.