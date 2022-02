Matchball um 4.54 Uhr : Zverev stellt neuen Tennis-Weltrekord auf

Hamburg Bis kurz vor fünf Uhr Ortszeit: So spät ging bislang noch nie ein Match auf der ATP-Tour der Tennis-Herren zu Ende. Wie die Partie der deutschen Nummer eins Alexander Zverev beim Turnier in Mexiko zur historischen Nachtschicht wurde.

Alexander Zverev hat in einer historischen Nachtschicht in Acapulco den ersten Schritt seiner Mission Titelverteidigung geschafft. Die deutsche Nummer eins machte um kurz vor 5 Uhr Ortszeit mit einem schwer erschufteten 3:6, 7:6 (12:10), 6:2-Erstrundensieg gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby den Achtelfinaleinzug perfekt - so spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen.