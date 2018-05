Besuch Aus Den Usa: Lanker Heimatfreunde erwarten 59 Gäste aus Missouri

Meerbusch Alle zwei Jahre, abwechselnd diesseits und jenseits des Ozeans, besuchen sich Meerbuscher Bürger und deutschstämmige Amerikaner aus Loose Creek in Missouri.

Bereits zum siebten Mal fungieren Lanker Heimatfreunde als Gastgeber. 59 Amerikaner haben sich zur Missouri-Woche vom 27. Juli bis 3. August angemeldet, darunter ganze Familien mit Kindern und viele junge Leute. Organisator ist der Heimatkreis Lank. Dort hat man ein "Missouri-Komitee" gegründet, das sich um Privatquartiere, Ausflüge und Finanzierung kümmert. Trotz der großen Anzahl: Die Unterbringung ließ sich schnell bewerkstelligen, am Programm wird noch gebastelt. Auf jeden Fall sind Picknicks, ein Besuch der Düsseldorfer Altstadt, eine Bahnfahrt nach Köln und eine Schifffahrt auf dem Rhein angedacht. In Lank wird es einen Festgottesdienst sowie ein Event auf dem Alten Markt mit Ehrengästen und Schützen geben. Wer wozu welchen Salat mitbringt, bedeutet für die Organisatoren die geringste Sorge, wie jedoch noch Sponsoren animiert werden können, bereitet eher Kopfzerbrechen. "Friends for ever - Freunde für immer" soll das zweisprachige Motto lauten. Das nächste Treffen von Komitees und Gastgebern findet am 12. Juni statt.