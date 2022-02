„Falsch und inakzeptabel“ : Zverev entschuldigt sich für seinen Ausraster beim ATP-Turnier

Update Acapulco Nach seinem Wutanfall beim Doppel samt Ausschluss vom Einzelwettbewerb beim ATP-Turnier in Mexiko hat Tennisspieler Alexander Zverev Reue gezeigt und sich via Instagram entschuldigt.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev tut sein Ausraster beim ATP-Turnier in Acapulco enorm leid. „Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue", schrieb der 24 Jahre alte Hamburger bei Instagram: „Ich habe mich privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt, weil mein Ausbruch ihm gegenüber falsch und inakzeptabel war, und ich bin nur von mir selbst enttäuscht."

Zverev hatte nach dem 1:2 (2:6, 6:4, 6:10) an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) die Fassung verloren. Er schrie Referee Alessandro Germani nach dem Erstrundenmatch lautstark an und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei.