Thomas Günther: Heimatkreis Lank setzt auf Ortsbegehung per Live-Video

Heimatkreis Lank setzt auf Ortsbegehung per Live-Video

Meerbusch Der Heimatkreis Lank geht neue Wege: Von der jüngsten Ortsbegehung in Ilverich stellten die Organisatoren Live-Videos auf die neue Facebook-Seite des Vereins. Und waren von der Resonanz überrascht, wie Heimatkreis-Pressewart Thomas Günther berichtet.

Eine Ortsbegehung, die man statt im Ort zu Hause am Computer verfolgt - setzen Sie neue Trends als Heimatkreis Lank?

Thomas Günther Wir vom Heimatkreis Lank haben das Medium Facebook gerade erst für uns entdeckt. Und die Idee, die Ortsbegehung in Ilverich per Live-Videos zu dokumentieren, war eine Art Versuchsballon für uns.

Günther Auf jeden Fall, wir waren von der Resonanz sehr überrascht. Mehr als 400 Mal wurde das Video angesehen und der Beitrag dazu sogar mehr als 600 Mal. Das ist schon enorm, und wir möchten das in Zukunft auf jeden Fall häufiger machen, weil wir damit eine ganz andere Klientel ansprechen.

Günther Wir erreichen online viel jüngere Menschen. Es sind andere Personen, die sich die Videos angucken als die, die an den Veranstaltungen des Heimatkreises teilnehmen. Da liegt der Altersschnitt bei deutlich über 60 Jahren. Unsere Abonnenten bei Facebook sind hingegen 30 bis 50 Jahre alt. Natürlich lebt aber eine Ortsbegehung davon, dass man die Orte auch besucht und erlebt, daher sehen wir das Video-Angebot nur als Zusatz. Aber es war für uns ein sehr gelungener Versuch, den wir sicher auf andere Veranstaltungen übertragen werden, vielleicht schon bei unserem Vortrag zur Region Rheinschiene am 16. Mai in der Teloy-Mühle.