Meerbusch : So wichtig ist die Stimme für den Job-Auftritt

Meerbusch Das Startercenter Rhein-Kreis Neuss bietet in Kooperation mit der Stimmtrainerin Claudia Duschner den Workshop "Die Stimme macht's!" an. Der Kurs findet am Mittwoch, 9. Mai, von 17 bis 19.30 Uhr im TZG Business Center an der Königstraße 32 in Neuss statt. Im Workshop lernen die Teilnehmer, wie sie ihre Stärken ausbauen und ihren eigenen Stil beim Sprechen weiterentwickeln können. Durch die wirkungsvolle Nutzung ihrer Stimme erzielen sie in jeder beruflichen Situation, wie bei Verhandlungen, Präsentationen oder Meetings, mehr Sicherheit und Überzeugungskraft.

Für die Teilnahme an diesem Kurs wird eine Schutzgebühr in Höhe von 20 Euro pro Person erhoben. Interessierte melden sich an bei Claudia Duschner (E-Mail-Adresse: kontakt@claudiaduschner.de) oder beim Startercenter NRW (E-Mail-Adresse: hildegard.fuhrmann@rhein-kreis-neuss.de oder unter der Telefonnummer 02131 9287512.

(RP)