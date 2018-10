Meerbuscher Künstler zeigen ihre Werke im Alten Güterbahnhof

Fünf Künstler zeigen ihre Arbeiten : „FIVE“ zeigt Malerei und Objekte

Die Künstler Lilli Bremes, Gabi Mühlenhoff, Detlef Möhrstädt, Angelika Weber und Ingrid Pawig (v.l.) vor dem Alten Güterbahnhof.

Lilli Bremes, Gabi Mühlenhoff, Angelika Weber, Ingrid Pawig und Detlef Möhrstädt stellen im Güterbahnhof aus.

Von Monika Götz

„FIVE“ steht über der Ausstellung, die am Wochenende im Alten Güterbahnhof zu sehen ist. Die fünf Künstler, die dort einen Querschnitt ihrer Arbeiten zeigen, haben sich vor einigen Jahren während der Sommerakademie Meerbusch kennengelernt. Unter der Leitung des Künstlers Viorel Chirea haben sie zusammengearbeitet, und noch heute treffen sie sich gemeinsam mit dem Dozenten regelmäßig zum Workshop im „Alten Küsterhaus“.

„In dieser Zeit ist die Idee einer gemeinsamen Ausstellung entstanden“, sagt Lilli Bremes. Ihre Vorlieben liegen in der Porträt-Malerei. Aber auch Collagen und Abstraktes in starken Farben gehören zu den bevorzugten Motiven der Büdericherin. Gabi Mühlenhoff zeigt aktuell Abstraktionen, die bis zum Akt reichen. Abstrahierte Landschaften präsentieren sich im Wechsel mit fotografisch genauen Darstellungen und Collagen regen zum Nachdenken an – ebenso wie die dem Zeitgeschehen angepassten künstlerischen Darstellungen, die sich unter anderem mit dem Dieselskandal und der Migration auseinandersetzen.

Eine individuelle Herangehensweise an die Kunst hat sich auch Angelika Weber erarbeitet. Seit 15 Jahren besucht sie Kurse bei unterschiedlichen Dozenten. Entsprechend umfangreich ist die Bandbreite, die vielfach in leuchtend-positiven Farben gegenständliche Malerei in Acryl, Öl oder Mixed Media darstellt und oder aber abstrakte Arbeiten aufweist, die mittels einer Risse bildenden, selbst hergestellten Spachtelmasse mit einem außergewöhnlichem Untergrund auf sich aufmerksam machen.



Auch Ingrid Pawig, die ihre ersten Schritte zur Malerei bei der Essener Dozentin Eva Ennemann machte, ist Schülerin von Viorel Chirea: „Künstlerisch-gestalterische Arbeit hat mich schon immer interessiert. Ich beschäftige mich intensiv mit der Acryl-Malerei, erstelle aber auch Porträts und habe Freude an Collagen aus verschiedenen Materialien. Als Autodidakt beschäftigt sich Detlef Möhrstädt seit vielen Jahren mit der Fotografie. Neben Natur-Aufnahmen in Digital-Technik gilt dabei sein besonderes Interesse der Architektur- und Panorama-Fotografie und auch der Nachbehandlung der Bilder. Seit 2017 aber widmet er sich außerdem der abstrakten Acryl-Malerei. Als Schüler der Meerbuscher Künstlerin Martina Kissenbeck und des Aacheners Viorel Chirea stellt er Arbeiten auf großflächigen Leinwänden in den Vordergrund. Weiter gehören kleinere künstlerische Objekte zu seinem Repertoire: „Einige meiner Arbeiten befinden sich in Privatbesitz.“