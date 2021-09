Ehrung für Paar aus Meerbusch : „Bundesglückskreuz“ für Ehepaar König

Büderich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke überreichte den Gründern der Kinderaugenkrebsstiftung KAKS, Monika und Gregor König aus Büderich, das Bundesverdienstkreuz am Bande. Rund 40 Gäste nahmen an der Feier teil.

Meerbuschs Bürgermeister Christan Bommers überbrachte die Glückwünsche der Stadt: „Auszeichnungen sind immer auch ein Gütesiegel für die Qualität des Gemeinwesens, für das soziale Miteinander und das bürgerschaftliche Engagement.“ „Das ist eine Auszeichnung für alle, die von Beginn an unserer Seite waren“, geben Monika und Gregor König das Lob weiter. Für die Eltern von drei Kindern trägt das Bundesverdienstkreuz die Bezeichnung „Bundesglückskreuz“. Sie sind Betroffene, mussten bei ihrer jüngsten Tochter 2007 die Diagnose Augenkrebs auf beiden Augen entgegennehmen, das Mädchen verlor ein Augenlicht. Aber die Eltern haben gekämpft. Daraus ist die Stiftung entstanden. „Inzwischen haben wir so vielen Kindern und deren Eltern helfen können, das macht sehr glücklich“, erklärt Gregor König. Dass sie das nicht allein bewältigt haben, brachte Monika König zum Ausdruck. Sie sprach die teils langjährig Mitwirkenden persönlich an, hob ihre jeweiligen Aktivitäten hervor, spendete viel Lob und auch Dank: „Das macht Mut – zwölf Jahre mit so viel Leben und so viel Liebe.“