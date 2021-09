Denkmäler in Meerbusch : Rathaus Meerbusch öffnet am „Tag des offenen Denkmals“

Meerbusch Das Rathaus ist nach gelungener Sanierung am 12. September erstmals zu besichtigen. Auch die Parkanlage Haus Meer ist geöffnet. Der Heimatkreis Lank führt digital in den Kirchturm von St. Stephanus.

Das Rathaus wurde 1902 im Auftrag der damaligen Gemeinde Büderich fertig gestellt und in den Jahren 1910/11 auf die heutige Größe erweitert. Im Zuge der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Generalsanierung wurde das Gebäude mit viel Fingerspitzengefühl für die noch verbliebene, denkmalgeschützte Substanz renoviert und zugleich für die Zwecke moderner Büronutzung hergerichtet. „Das Rathaus ist ein vorbildliches Beispiel, wie man ein historisches Gebäude zeitgemäß saniert und zugleich die Verpflichtungen des Denkmalschutzes ernst nimmt", erklärt Claus Klein, Leiter des Service Immobilien der Stadt Meerbusch. Neben dem Büro des Bürgermeisters und dem Ratsbüro sind das Justiziariat der Stadtverwaltung, die Wirtschaftsförderung, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Stadtmarketing an der Dorfstraße 20 untergebracht.

68 Jahre lang war das Gebäude Rathaus der Gemeinde Büderich, seit der Stadtgründung 1970 ist es Sitz des Meerbuscher Bürgermeisters. Den Beschluss, ein Rathaus zu bauen, fasste der Büdericher Gemeinderat seinerzeit übrigens nicht, weil man mehr Platz für die Verwaltung brauchte. Diese saß bis zum Neubau in nur zwei Räumen der Dorfschule an der Dückersstraße, dem heutigen Standesamt. Vielmehr war eine Dienstwohnung, zu der auch ein großer Nutzgarten gehörte, für den damaligen Bürgermeister Klemens Roßbach nötig. Er amtierte von 1898 bis 1925 und galt als „Macher“, der für die Weiterentwicklung Büderichs entscheidende Weichen stellte.

Das Rathaus wurde in zwei Bauabschnitten gebaut. Der Baupreis für den ersten Teil lag bei sage und schreibe 17.000 Mark. Der zweite Abschnitt - einschließlich der „Rathaustür aus bester deutscher Eiche“ für 136 Mark - folgte 1910/11. Der Entwurf stammte vom Düsseldorfer Architekten C. Hövel, der Büdericher Bauunternehmer Peter Höveler erhielt den Zuschlag für die Ausführung. Einschließlich dem Ortssergeanten waren in den ersten Jahren vermutlich nur vier Gemeindemitarbeiter im Hause tätig. Im Erdgeschoss lag auch die örtliche Polizeistation, über dem Haupteingang prangte der preußische Adler. Spitzbuben wurden in zwei Zellen im Spritzenhaus gleich nebenan verwahrt.