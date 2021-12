Wohnen im Rhein-Kreis Neuss : Kreis setzt auf Pyramis als Partner im Wohnungsbau

Rhein-Kreis Die Pyramis Immobilien Entwicklungs GmbH (Pyramis) wird neuer strategischer Partner des Rhein-Kreises Neuss bei der Schaffung von preisgünstigem Wohnraum und die Geschäftsführung der Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum übernehmen.

Der Ausschuss für Soziales und Wohnen des Kreises hatte der Zusammenarbeit in seiner Sitzung am 30. November zugestimmt, auch mit Vertretern der kreisangehörigen Kommunen hat im Vorfeld ein Austausch stattgefunden. „Mit Pyramis haben wir einen bereits am Wohnungsmarkt aktiven Partner gefunden, der über Erfahrung bei der Schaffung von preisgünstigem Wohnraum mit Kommunen verfügt und zudem mit innovativen Konzepten überzeugt“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Er kündigt an, dass die Gesellschaft des Kreises zum Jahresbeginn 2022 gegründet werden soll. „Die Gesellschaft kann ein Ventil sein, um den Druck auf dem Wohnungsmarkt bei preisgünstigem Wohnraum zu mildern. Nun gilt es, zügig in die Umsetzung erster Projekte zu kommen“, so der Landrat. Hierzu sei Pyramis bereits in die ersten Gespräche mit den Kommunen und dem Kreis eingestiegen.