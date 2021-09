Sanierung in Meerbusch : Forum Wasserturm braucht eine neue Lüftung

Meerbusch Die Luft in der Spielstätte ist schlecht, der Betrieb der Anlage so laut, dass er die Veranstaltungen stört. Der Einbau einer neuen kostet rund 680.000 Euro.

Weiterhin ungelöst ist aber das Problem mit der schlechten Luft im Forum Wasserturm. Die Verwaltung hat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Bauen klar Position dazu bezogen und empfiehlt, die Lüftungsanlage komplett zu erneuern. Für diese umfassenden Arbeiten kämen auf die Stadt Kosten in Höhe von rund 680.000 Euro zu. „Die Verwaltung hat eine solche Baumaßnahme aber noch nicht für 2022 angemeldet und dafür entsprechendes Geld eingestellt“, betont Technischer Beigeordneter Michael Assenmacher. Es liegt an der Politik, bei den nächsten Haushaltsberatungen zu entscheiden, ob – und wenn ja, wann – diese Sanierung gemacht werden soll. Im Ausschuss herrschte Einigkeit, dass man das seit Jahren bekannte Problem so bald wie möglich in Angriff nehmen wolle. Auch der Kulturausschuss hatte in der Vergangenheit immer wieder auf bauliche Mängel im Forum Wasserturm hingewiesen und die Verwaltung beauftragt, eine Planungsstudie zur Erneuerung der Lüftung zu erarbeiten.