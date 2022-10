Handball, 3. Liga : TuS 82 bittet HSG zum Topspiel mit gutem Zweck

Opladens Jan Jagieniak holt zum Abschluss aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Der noch ungeschlagene, aber ersatzgeschwächte Handball-Drittligist aus Opladen empfängt den Aufstiegskandidaten aus Krefeld. Trainer Fabrice Voigt hofft nicht nur aus sportlichen Gründen auf viele Zuschauer in der Bielerthalle.

Gut 200 Zuschauer begrüßte der TuS 82 Opladen zu seinen ersten beiden Heimspielen dieser Drittliga-Saison. Mit Team Handball Lippe II und dem TuS Spenge waren bislang zwei Gegner zu Gast, die über eine so große Distanz kaum von Fans begleitet werden. Am Samstag könnte es hingegen deutlich voller werden. Die HSG Krefeld Niederrhein kommt um 19.30 Uhr in die Bielerthalle. Gastgeber TuS 82 hofft nicht nur auf viel Zuspruch, sondern auch auf einige alte Handys zugunsten einer Charity-Aktion.

„Es wäre schon toll, wenn die Hütte noch mal aus allen Nähten platzen würde“, sagt Trainer Fabrice Voigt. Die Mannschaft hätte es sich verdient, schließlich ist sie neben Spitzenreiter TV Emsdetten als einziges Drittliga-Team noch ungeschlagen. Sogar Gegner und Aufstiegsaspirant Krefeld hat zum Auftakt gegen die Ahlener SG (25:32) schon gepatzt. „Es ist ein echtes Topspiel, auf das wir uns sehr freuen“, betont der Coach, den allerdings weiterhin Verletzungssorgen plagen.

Oliver Dasburg, Maxim Swiedelsky und Karl Nitsche fehlen schon länger. Nun kommen auch noch Johannes Sonnenberg, Emil Kübler und Fynn Johannmeyer hinzu. Erstgenannter hat sich einen Außenbandriss zugezogen und wird genauso erst einmal fehlen wie Kübler, der sich eine Sehne in der Schulter gerissen hat. Hier droht eine Operation. Johannmeyer hat wieder Probleme mit dem Rücken und der Hüfte, die ihn auch schon in der Vorbereitung beeinträchtigt hatten. „So hart hat es uns noch nie getroffen“, betont der Coach leicht frustriert, fügt aber an: „Ein paar Spieler haben wir ja noch.“

Und wohl immerhin einen Rückkehrer: Jonas Leppich war in dieser Woche zwar krank, soll aber am Samstag nach überstandener Knieverletzung sein Comeback und damit gleichzeitig Pflichtspiel-Debüt beim TuS 82 geben. Voigt: „So sind wir wenigstens am Kreis mit Jan Jagieniak und Julian Vukoja dreifach besetzt.“ Ebenfalls wieder im Kader steht der zuletzt erkrankte Spielmacher Julius Schroeder. „In so einem Spiel würden wir natürlich gerne etwas breiter besetzt sein. Krefeld hat diese Probleme zum Beispiel gar nicht“, stellt der Coach klar. „Auf der anderen Seite haben die Jungs vorige Woche in einer ähnlichen Konstellation bei den SGSH Dragons gewonnen.“

Um gegen die noch stärkeren Krefelder zu bestehen, benötigt die Mannschaft eine auch taktisch herausragende Leistung. „Die HSG geht ein sehr hohes Tempo, so dass wir im Rückzug unheimlich schnell sein müssen. Unser eigenes Konterspiel müssen wir dann entsprechend dosieren, um 60 Minuten auch gut durchhalten zu können. Wir werden also nicht immer volles Risiko gehen, sondern auch in Ruhe aufbauen“, erläutert Voigt einen Teil seines Matchplans.