Projekt in Leverkusen : City-Managerinnen gehen in Wiesdorf an den Start

City-Managerinnen gehen in Wiesdorf an den Start

Leverkusen Drei Frauen, von denen zwei schon in Opladen aktiv sind, nehmen die Arbeit auf. Sie unterstützen unter anderem den Handel in der City.

Leere Ladenzeilen, große Bauprojekte – in Wiesdorf gibt es viel zu tun. Nach einem europaweiten Vergabeverfahren hat die Stadt das Kölner Büro „Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH“ mit dem Stadtteilmanagement beauftragt. Ab sofort wird das Team in Wiesdorf aktiv sein und die Stadtverwaltung bei der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) begleiten. „Damit erfolgt ein wichtiger Meilenstein in der Zentrums- und Stadtteilentwicklung von Wiesdorf“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.