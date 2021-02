Leverkusen verspricht Vorteile : Neue IT soll alles um den Führerschein erleichtern

Leverkusen „Das neue und modernere Verfahren bringt diverse Vorteile – sowohl für die Mitarbeiter als auch für Bürger – mit sich“, sagt Stadtsprecherin Julia Trick.

Neue Technik für die Führerscheinstelle: Ab der zweiten Aprilhälfte stellt die Abteilung ihre EDV um. „Das neue und modernere Verfahren bringt diverse Vorteile – sowohl für die Mitarbeiter als auch für Bürger – mit sich“, sagt Stadtsprecherin Julia Trick. Bedeutet: In bestimmten Fällen soll es dann möglich sein, den Führerschein von der Bundesdruckerei aus direkt an den Bürger verschicken zu lassen. Und: Es werden automatische E-Mail-Benachrichtigungen an die Bürger geschickt, sobald die Führerscheine vor Ort abholbereit sind. Fahrschulen sollen dank der neuen EDV die Anträge ihrer Fahrschüler künftig auch online einreichen. „Auch die vielfach kritisierte Erforderlichkeit, Bescheinigungen im Rahmen des Begleiteten Fahrens ab 17 nach der Prüfung in der Führerscheinstelle abholen zu müssen, entfällt mit Einführung des neuen Verfahrens endlich“, ergänzt Trick.