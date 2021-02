Freizeit-Angebot in Leverkusen : TSV Bayer 04: digitaler Mitmachzirkus für Familien

Leverkusen Willkommene Abwechslung im Lockdown: An der Online-Aktion können nicht nur Vereinsmitglieder des TSV, sondern alle interessierten Familien teilnehmen.

Da es innerhalb der Themenwochen keinen festen Zeitplan gibt, ist jeweils auch ein späterer Einstieg möglich – und ortsunabhängig sind die Angebote allemal. „Die Familien erwartet eine kunterbunte Sammlung an Materialien, von Bastel- und Malvorlagen über Sportvideos bis hin zu einer Rallye. Jeder kann sich genau das raussuchen, was am besten zur eigenen Situation passt“, erläutert TSV-Mitarbeiterin Jolene Kubeth. Und: „Es ist garantiert für die ganze Familie etwas dabei.“ So beleuchtet das Kindersportteam die Themen aus verschiedenen Perspektiven. Vereinsmitglieder können sich sogar das entsprechende Equipment kostenlos ausleihen. Abgesehen vom Verleih richten sich sämtliche Angebote ausdrücklich auch an Nicht-Mitglieder.