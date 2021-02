Selbsthilfegruppe Bluthochdruck in Leverkusen : Klinikum-Expertin über Arzneien und Wechselwirkungen

Selbsthilfegruppe Bluthochdruck in Leverkusen

Die Leverkusener Selbsthilfegruppe „Bluthochdruck“ lädt Betroffene, Angehörige und Interessierte zu ihrem nächsten Online-Treffen ein – für Donnerstag, 11. Februar, 18 bis 19 Uhr. Das Thema des Abends: „Wechselwirkungen bei Medikamenten: Worauf muss ich achten?“ Mit dabei ist Fachapothekerin Annegret Heintges, Direktorin des Instituts für Klinische und Onkologische Pharmazie am Klinikum Leverkusen. Nach einem Online-Vortrag beantwortet sie gerne Fragen. Diese können auch gern vorab gestellt werden per E-Mail an kardiologie@klinikum-lev.de. Die Zugangsdaten zu dem Online-Treffen lauten: https://t1p.de/shg-bluthochdruck. Interessierte finden den Link auch auf der Homepage des Klinikums Leverkusen www.klinikum-lev.de. Meeting-Kennnummer: 174 527 7481 / Passwort: 1234.