Leverkusen: Bayer stellt neues Führungsteam für Bayer und Monsanto vor

Leverkusen Der Chef des US-Saatgutherstellers Monsanto, Hugh Grant, will den Konzern nach der Übernahme durch Bayer verlassen. Das habe er am Montag bekanntgegeben, teilte Bayer mit.

2017 verdiente Chef von Bayer 6,4 Millionen Euro

Wolfgang Nickl gehört seit dem 26. April dem Vorstand an und übernimmt ab Juni den Posten als Finanzvorstand von Johannes Dietsch. CropScience-Chef Liam Condon bekam 2017 3,6 Millionen Euro an Gesamtbezügen bekommen.

Bayer will Gemüsesaatgutgeschäft an BASF verkaufen

Vor Monsanto-Übernahme : Bayer will Gemüsesaatgutgeschäft an BASF verkaufen

Für 62,5 Milliarden Dollar will der Leverkusener Chemieriese den US-Konkurrenten kaufen und damit zum weltweit größten Anbieter von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln sowie Digital-Farming-Produkten aufsteigen. Mit dem Kauf geht Bayer auch Imagerisiken ein. Monsanto steht wegen seiner Unkrautvernichter und genmanipulierten Saatguts stark in der Kritik. Während mehrere Wettbewerbshüter der Übernahme bereits zugestimmt haben, steht das wichtige Okay der USA noch aus.