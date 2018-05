Leverkusen: Freibäder starten am 13. Mai - Silbersee geöffnet

Schwimmen in Leverkusen : Freibäder starten Mitte Mai in die Saison - Badeseen offen

Am Hitdorfer Badesee ist die Saison schon eröffnet. Foto: UM (Archiv)

Leverkusen An diesem Wochenende sind hochsommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein vorhergesagt. Trotzdem bleiben die Freibadbetreiber bei ihren geplanten Startterminen und legen nicht etwa eine vorgezogene Saisoneröffnung hin.

Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen zwischen den Wolken hindurchblinzeln, Eiscafés ihre Stühle nach draußen stellen, ist auch der Gang in die Freibäder kein weiter mehr - vorausgesetzt, sie sind bereits geöffnet, so wie das Waldbad in Köln-Dünnwald.

Am ersten Mai wurde dort planmäßig gestartet, und nicht nur das: "Wir haben unsere Becken schon Ende März gereinigt und das Wasser schon im April eingefüllt", erklärt eine Mitarbeiterin. Daher konnte das Waldbad auch spontan an den sehr warmen Tagen im April öffnen.

In Leverkusen dagegen laufen die Vorbereitungen noch. Das CaLevornia lässt erst ab dem 12. Mai Besucher in den Außenbereich, das Freibach Wiembachtal sogar erst am 19. Mai. Und das, obwohl am Wochenende schönstes Badewetter angesagt wurde.

Während Wasserratten am liebsten direkt die Badehose einpacken würden, bleibt Uwe Gohl ganz nüchtern. "Das sind vielleicht zwei Tage, und dann ist das Wetter wieder schlecht", sagt der Sachgebietsleiter Bäder beim Sportpark Leverkusen, "und selbst wenn wir den Saisonstart vorziehen wollten, klappt das nicht, weil wir unsere Saisonkräfte erst zum 19. Mai eingestellt haben." Das Waldquell-Freibad im Diepental öffnet morgen, das Blütenbad in Leichlingen am 13. Mai.

Wer aber schon heute unbedingt im Freien schwimmen möchte, der kann das auch in den beiden Leverkusener Badeseen, und zwar im Hitdorfer See und im Großen Silbersee. Das Team vom Café Strandgut am Hitdorfer See ist auf jeden Fall bestens auf das heiße Wochenende vorbereitet. Bei der Wassertemperatur geht allerdings noch was: Die liegt aktuell bei rund 15 Grad Celsius.

(RP)