Trotz Kapzitätsengpässen und steigenden Preisen laufen viele Bauprojekte nach Plan : GBO steckt sieben Mio. in Birkenbergstraße

Die Deutsche Bank ist im November ausgezogen aus dem Gebäudekomplex an der Birkenbergstraße. Haus samt Nebenbau wirken auf Erdgeschoss-Niveau verlassen. Der Bauverein will zügig abreißen, kündigte Alexander Dederichs den GBO-Mitgliedern nun an. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Demnächst soll der Deustche-Bank-Komplex abgerissen werden. Der GBO hoff auch auf die Baugenehmigung für 21 Wohneinheiten plus Gewerbe noch in diesem Jahr.

Neben der Schadenbeseitigung habe man „viele, wenn auch nicht alle, Projekte planmäßig fortgeführt und abgeschlossen“, merkte Dederichs dan. Das betreffe unter anderem die innerstädtische Entwicklung im Bereich Birkenbergstraße. Das Gebäude, in dem bis November die Deutsche Bank untergebracht war, und das Nebengebäude werde bald abgerissen. An dieser Stelle hatte der GBO schon 2014 das ehemalige Heggendruck-Gelände erworben, später den städtischen Parkplatz und ein weiteres Grundstück in der Birkenbergstraße zugekauft, so dass das Konsortium im Besitz des gesamten Eckgrundstücks ist. Wegen der veränderten Rahmenbedingungen in Verbindung mit der Energieversorgung laufe jetzt die planerische Überprüfung, die Ausschreibungen seien in Vorbereitung, berichtete der Diplom-Bauingenieur und technische Vorstand des Bauvereins. Er rechne noch in diesem Jahr mit Baugenehmigung für das rund sieben Mio. Euro teure Projekt zum Bau von 21 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten. „Bei planmäßigem Verlauf wird das Gebäude in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fertiggestellt“, versicherte Dederichs, der Grundstücksgeschäfte inzwischen auch über das Kerngebiet hinaus abwickelt.