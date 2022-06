Mehrfamilienhaus am Hückeswagener Friedhof : Neubau an Kölner Straße wird bezogen

Montosus-Geschäftsführer Maximilian Girnus (2. v. r.) hatte zur Fertigstellung des Neubaus an der Kölner Straße Firmenpartner, Nachbar und die Mieter eingeladen. Zu letzteren zählen Michael Schneider und Nicole Dost (4. + 5. v. l.). Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Nach gut 15-monatiger Bauzeit und einigen Verzögerungen aufgrund von Corona und Lieferengpässen ist der Neubau des Mehrfamilienhauses am Friedhof so gut wie abgeschlossen. In den nächsten Tagen ziehen die ersten Mieter ein.