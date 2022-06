In die Bahnstadt : Sommerspektakel zieht um

Die Organisatoren des „Sommerspektakel international“ sitzen im Skatepark der Neuen Bahnstadt Opladen. Dort wird in der zweiten und dritten Ferienwoche einiges für Kinder und Jugendliche geboten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Das „Sommerspektaktel international“ ist in diesem Jahr an neuer Stelle: Es findet in den Sommerferien in der Neuen Bahnstadt Opladen statt – für Kinder ab sechs Jahren.