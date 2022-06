Schützenfest in Leverkusen-Lützenkirchen : Hans Georg Wieschollek wird vom König zum Kaiser

Schützenfest in Leverkusen-Lützenkirchen

Am Sonntag wurde aus dem Köingspaar das Kaiserpaar: Ele Hebbel und Hans Georg Wieschollek ließen sich in Lützenkirchen feiern. Das Schild „Königspaar“ für die Haustür brauchten sie nur rumzudrehen. Auf der Rückseite stand schon der neue Titel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Lützenkirchen Beim Schützenfest der Lützenkirchener Sebastianer sicherte sich der 62-Jährige den Titel und erfüllte sich damit just zu seinem Geburtstag einen Traum.

Der letzte Schützenkönig der Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lützenkirchen ist zugleich der neue Kaiser. Hans Georg Wieschollek konnte es selber nach seinem Volltreffer am späten Sonntagnachmittag kaum fassen, dass er den Holzvogel erneut abgeschossen hatte, diesmal mit dem 194. Schuss. Damit ist zugleich sein Plan aufgegangen, die Königswürde zu verteidigen und den Titel angesichts des bevorstehenden 600. Geburtstags der Schützenbruderschaft in der Familie zu halten. „Ich habe meine Ambitionen zwar vorher lautstark verkündet, aber nicht unbedingt damit gerechnet, dass es wirklich funktioniert“, bemerkte er mit Freudentränen in den Augen.