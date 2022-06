Diskussion in Heiligenhaus : Wohnungsbaugesellschaft – eine Idee kehrt zurück

Heiligenhaus Was kann eine Stadt gegen explodierende Mieten und mangelnden Wohnraum tun? Ein nicht ganz neuer Lösungsansatz steht im Rat zumindest zur Diskussion.

Argumentationshilfe in Sachen Kampf gegen Wohnungsnot kommt unterdessen von der IG Bau, die Daten aus dem Kreis Mettmann zusammen getragen hat. Vom Eigenheim bis zum Mehrfamilienhaus: Im Kreis Mettmann wurden im vergangenen Jahr 880 neue Wohnungen gebaut. Das teilt die Gewerkschaft unter Berufung auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit. Danach flossen in den Neubau Investitionen in Höhe von rund 269 Millionen Euro. „Zusätzliche Wohnungen sind ein wichtiger Beitrag gegen steigende Mieten. Wichtig ist dabei das bezahlbare Segment. Und es kommt vor allem darauf an, dass im sozialen Wohnungsbau noch mehr getan wird“, sagt Bezirkschef Uwe Orlob. Um vor allem „den lahmenden Bau von Sozialwohnungen voranzubringen“, schlägt die IG Bau ein „Sonderpaket sozialer Wohnungsbau“ vor. Die Mehrwertsteuer auf Sozialwohnungen solle von 19 auf sieben Prozent abgesenkt werden. Der Bau einer staatlich geförderten Wohnung würde nach Angaben der Gewerkschaft so um zehn Prozent günstiger. „Außerdem müssen Bund und Länder dringend das Baurecht vereinfachen. Es wird höchste Zeit, dass Genehmigungsverfahren schlanker und schneller werden. Zwischen Bauantrag und Baubeginn geht oft wertvolle Zeit verloren“, betont Orlob.