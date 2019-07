Parkverbot im Landschaftsschutzgebiet : Schlebuscher Volksfest auf der Kippe?

Naturschutzbehörde verlangt restriktive Genehmigungspraxis zum Schutz des Wuppermannparks.

Das Volksfest in Schlebusch lockt seit 1983 viele Besucher an. Zehntausende strömen bei den Konzerten mit Höhner, Brings und Co. in den Wuppermannpark. Der Knackpunkt: Diese Stadtteil-Oase liegt im Landschaftsschutzgebiet, auf dessen Schutz stärker geachtet wird. Aktuell rückt deshalb diese Frage in den Mittelpunkt: Kann das beliebte Fest in gewohnter Form auch 2020 stattfinden?