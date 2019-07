Aussteller verärgert : Europafest litt unter großem Parkdruck

Leverkusen Erstmals seit 30 Jahren durften Aussteller nicht in der Nähe des Europafest-Geschehens parken.

Erwartungsgemäß führte der Parkdruck am Schloss Morsbroich zu Problemen beim Europafest. Weil Aussteller in diesem Jahr erstmals nicht im offiziellen Landschaftsschutzgebiet parken durften (in den letzten 30 Jahren war das ohne offizielle Genehmigung stets möglich gewesen), blockierten sie ganztägig den Parkplatz vor dem Schloss, auf dem sonst ein ständiges Kommen und Gehen herrscht. Einige Aussteller, die zu spät davon erfahren hatten, waren sauer. „Es ist eine Zumutung für Aussteller, dass sie ihre Fahrzeuge nicht in der Nähe abstellen dürfen, sondern zu Fuß durch halb Leverkusen laufen müssen“, bemängelte Dorothee Willers-Klein, Präsidentin des deutsch-italienischen Clubs.