Nötigung in drei Fällen : Drängeln, pöbeln, spucken – Verkehrsrowdy vor Gericht

Vor dem Amtsgericht wurde der Fall eines Verkehrsrowdys verhandelt. Foto: Uwe Miserius/UM

Auf Videoplattformen und in sozialen Netzwerken im Internet kursieren unzählige Videos von ruppigem Verkehrsündern auf den Straßen. Ein 29-Jähriger aus Leverkusen soll es nun so übertrieben haben, dass er sich am Montag vor dem Amtsgericht in Opladen wiederfand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Die Anklage bezog sich dabei auf drei Vorfälle im Jahr 2017. Einer davon soll sich am 10. September in Köln ereignen haben, hinzu kommt ein Vorfall auf der A3 bei Oberhausen am 14. Oktober und am 28. November auf der Schlebuscher Gezelinallee. In allen drei Fällen drängelte der noch junge Fahrer, fuhr dem vorfahrenden Pkw deutlich zu nah auf.

Sowohl in Köln als auch bei Oberhausen soll der Angeklagte einen metallischen Gegenstand durch das geöffnete Beifahrerfenster auf den Wagen des verhassten Verkehrsgegners geworfen haben. In Schlebusch habe er sein Opfer überdies durch die geöffneten Fenster ins Gesicht gespuckt. Der Beschuldigte, der in allen Fällen mit dem Mercedes seiner Mutter unterwegs gewesen sein soll, ließ über seinen Anwalt verlauten: „Wir werden uns zum Sachverhalt nicht äußern.“

So mussten die Zeugen und zumeist gleichzeitigen Opfer der Vorfälle vor rund zwei Jahren angehört werden. Sie alle stützten die Ausführungen der Staatsanwaltschaft die Vorgänge betreffend. Ob es sich bei dem damaligen Fahrer um den Angeklagten handelte, konnte jedoch keiner der Zeugen mit vollendeter Sicherheit bekräftigen.

Die geschädigte Frau aus Köln berichtete, sie sei an jenem Tag mit ihren zwei Kindern unterwegs gewesen. Bei ihnen habe sich aufgrund des aggressiven Verhaltens des Verkehrsrowdys Panik ausgebreitet. „Sie hatten Angst“, betonte sie.

Das Opfer von der A3 in Höhe Oberhausen erzählte, es habe einen lauten Knall gehört. Zuhause habe der Mann eine Delle in der Karosserie entdeckt. Vermutlich verursacht durch ein Feuerzeug. Und der Geschädigte der Spuckattacke sagte aus: „Er hat mich durch die beiden geöffneten Fenster getroffen – ins Ohr sogar.“

Auch die Mutter des jungen Mannes zeigte sich bei ihrer Aussage erregt. Sie habe in all den Jahren niemand angezeigt, sei noch nie vor Gericht gewesen, „aber, dass jemand spuckt, das ist keine Art“. Allerdings beschrieb sie das Aussehen des Mannes etwas anders als das des Angeklagten.