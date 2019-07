Verträge verlängert : Hermes und Müller bleiben beim Elfen-Nachwuchs

Leverkusen Bei den Handball-Talenten des TSV Bayer 04 Leverkusen setzt der Verein auf Kontinuität im Trainerteam. Drei neue Spielerinnen sollen zudem kommen.

Keine Veränderung bei den Junior-Elfen: Jörg Hermes als Chefcoach und Assina Müller als Co-Trainerin werden auch in der Saison 2019/20 verantwortliche Trainer der Handball-A-Juniorinnen des TSV Bayer 04 sein. In Personalunion wird Assina als ausgebildete Physiotherapeutin auch die Physioeinheiten mit den Spielerinnen absolvieren. „Es ist für uns enorm wichtig, dass wir mit diesem Gespann weiterarbeiten können. Die beiden sind in dieser Funktion sehr gut zusammengewachsen und haben unsere Ausbildungsphilosophie verinnerlicht. Sie genießen entsprechend unser Vertrauen”, erklärt Renate Wolf, Geschäftsführerin der Handballabteilung im TSV Bayer.