Auszeichnung : ‚Theater Mittendrin‘ erhält den LVR-Rheinlandtaler

Leichlingen Die Leichlinger Mebus Körmann Stiftung organisiert und fördert seit 2010 das gemeinsame Theaterspiel von Menschen mit und ohne Behinderung.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) zeichnet das inklusive Theater Mittendrin aus Leichlingen für sein ehrenamtliches Engagement mit dem Rheinlandtaler in der Kategorie Gesellschaft aus. Die Verleihung findet am 6. September um 18.30 Uhr in der Lutherkirche in Solingen (Martin-Luther-Straße 12) statt.

In seiner Begründung für die Auszeichnung schreibt der LVR: „Bei der Arbeit an den Theaterstücken kommen Menschen mit und ohne Behinderung miteinander in Kontakt. Der Inklusionsgedanke wird emotional erlebt, was sowohl für die Aufführenden als auch für Zuschauer besonders eindrücklich wirkt. Durch die professionelle Theaterregisseurin Nicola Glück entstehen Theaterstücke, die eine echte kulturelle Bereicherung darstellen. Gleichzeitig trägt die Arbeit an den Stücken erkennbar zur Persönlichkeitsentwicklung der Mitwirkenden bei.“ Gespielt würden sowohl komplett selbst entwickelte Stücke als auch eigene Interpretationen klassischer Stoffe wie Goethes Faust oder Shakespeares Romeo und Julia.