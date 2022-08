Auszeichnung Tafel aus Mönchengladbach : Rheinlandtaler für Monika Bartsch

Monika Bartsch, Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Viele Jahre steht die OB a.D. ehrenamtlich an der Spitze der Mönchengladbacher Tafel. Mit Tatkraft und einem engagierten Team stemmt sie auch große Herausforderungen, um bedürftige Menschen zu unterstützen. Das findet der Landschaftsverband Rheinland preiswürdig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit 15 Jahren steht die frühere Oberbürgermeisterin Monika Bartsch an der Spitze der Mönchengladbacher Tafel, versorgt mit ihrem ehrenamtlichen Team Bedürftige mit Lebensmitteln, sammelt Spenden, auch ein Umzug der Organisation in neue Räume fiel in diese Zeit. Die Corona-Pandemie und zuletzt der Andrang von vor dem Ukraine-Krieg Geflüchteten stellten den Verein vor besondere Herausforderungen. Doch auch die werden unter der tatkräftigen Vorsitzenden gestemmt.

So viel Engagement war den Landesverband Rheinland (LVR) jetzt eine Auszeichnung wert: In Köln wurde Monika Bartsch der Rheinlandtaler überreicht. „Sie haben mit Ihrer unbändigen Energie für das Gemeinwohl Unglaubliches bewirkt“, betonte Anne Henk-Hollstein, die Vorsitzende der Landschaftsversammlung in ihrer Laudatio. So habe Bartsch mit ihrem Vorstand geschafft, die Zahl der betreuten Familie auf 300 zu verdoppeln, 100 Ehrenamtliche für die Mitarbeit zu gewinnen und „durch den hervorragenden Ruf Ihrer Tafel“ viele Sponsorengelder zu gewinnen.