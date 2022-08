Beim Erntedank- und Heimatfest 2022 : Witzheldener Erntekönigin freut sich auf viele Zuggruppen

Witzhelden Wer beim diesjährigen Umzug mitziehen möchte – zu Fuß oder mit einem schön gestalteten Wagen – sollte sich jetzt bald anmelden.

Am 1. Oktober ist es nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder soweit: Unter dem Motto „Erntedankfest is widder do, wie et fröher immer wo‘er“ werden sich die Teilnehmer des Festzuges zum 73. Erntedank- und Heimatfest in Witzhelden in Bewegung setzen.