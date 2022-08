Sieben Stunden lang : Großeinsatz für Feuerwehr wegen Gasaustritts am Hasensprung

Leichlingen Gut sieben Stunden suchten und sicherten die Löschzüge Stadtmitte, Metzholz und Oberschmitte die Stelle, wo das Gas austrat.

Wegen Gasgeruchs an der Gasübergabestation sind am Montagabend die Feuerwehrlöschzüge Stadtmitte und Oberschmitte an den Wanderparkplatz Hasensprung ausgerückt. Da die Einsatzkräfte zunächst eine Leckage im Gebäude vermuteten und ihre Messgeräte erhöhte Werte anzeigten, wurde zusätzlich der Löschzug Metzholz alarmiert. Die EVL als technischer Geschäftsbesorger der Rheinischen Netzgesellschaft bestätigte die erhöhten Gaskonzentrationen. Eine Schadstelle im Gebäude konnte die Feuerwehr nicht finden. Weitere Messungen ergaben aber, dass das Gas aus dem Erdreich vor der Station austrat. Die EVL forderte Spezialgeräte an. Während der langwierigen Arbeiten stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Nach gut sieben Stunden intensiver Suche wurde das Leck an der Gasleitung ausfindig gemacht und der Einsatz unter Leitung von Stadtbrandinspektor Björn Heitmann mit 45 Einsatzkräften um drei Uhr nachts erfolgreich beendet. Das Leck ist provisorisch abgedichtet. Die EVL kümmert sich um die Reparatur die Leitung.