Die Polizei Rhein-Berg warnt : Wie Betrüger Senioren übers Ohr hauen

Am Telefon ist Vorsicht geboten: Verbrecher geben sich mal als Polizist, mal als Sohn oder Tochter aus. Foto: Julian Stratenschulte

Rhein-Berg Mit erfunden, aber sehr echt klingenden Geschichten versuchen Kriminelle, an Geld oder Wertgegenstände von älteren Menschen zu kommen.

In diesem Jahr sind laut Polizei Rhein-Berg bereits 18 Frauen und Männer auf Betrüger hereingefallen und haben ihnen Vermögensgegenstände oder Bargeld in bis zu fünfstelliger Höhe ausgehändigt. Zum „Aktionstag der älteren Generation“ am ersten Mittwoch im April erklären die Beamten die aktuellen Maschen von Kriminellen.