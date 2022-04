Verkehr in Leichlingen : Wie wollen sich die Leichlinger künftig fortbewegen?

Leichlingen Die Stadt lässt zurzeit ein Mobilitätskonzept erarbeiten, das auch zur Verkehrswende beitragen soll. Am kommenden Dienstag sind auch die Bürger gefragt.

Zu-Fuß-Gehen ist die älteste Art der Fortbewegung und sie steht bei zwei Veranstaltungen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes für die Blütenstadt Leichlingen im Mittelpunkt. Bei einem vorbereitenden Online-Workshop am Dienstag, 5. April, und einer Begehung im Stadtgebiet am Mittwoch, 27. April, wird die Situation des Leichlinger Fußverkehrs unter den Aspekten Sicherheit, Barrierefreiheit und Wegebeziehungen unter die Lupe genommen. Interessierte Leichlinger sind laut Stadt zu den beiden Terminen eingeladen.

Der digitale Workshop startet am Dienstag um 18 Uhr und dauert etwa 90 Minuten (Zugang: www.zoom.us, Meeting-ID: 823 8542 4808, Kenncode: 196074). Ziel des Abends: ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderungen des Fußverkehrs in Leichlingen zu entwickeln. Außerdem wird ein Routenvorschlag für die Begehung am 27. April unterbreitet, bei der die Strecke in Augenschein genommen und bewertet wird. Verbesserungsvorschläge fließen im Anschluss verallgemeinert in die Projektsteckbriefe des Mobilitätskonzeptes ein.