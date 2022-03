Handy-Betrug in Erkrath: Vierstellige Summe digital ergaunert.

Erkrath Eine 67-jährige Erkratherin ist auf eine betrügerische WhatsApp-Nachricht herein gefallen. Sie stammte angeblich von ihrem Sohn. Der bat um vermeintlich dringende Überweisungen.

Wegen einer falschen, in betrügerischer Absicht übersandten WhatsApp-Nachricht überwies eine 67-jährige Erkratherin am Dienstagnachmittag einen hohen vierstelligen Betrag an einen Betrüger – aufgeteilt in mehreren Überweisungen an mehrere unterschiedliche Konten. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich zum wiederholten Mal vor den perfiden Maschen der professionell agierenden Betrüger.