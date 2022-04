Vorfall in Kempen : Polizei warnt vor Betrug via WhatsApp

Kempen Nach einem Vorfall in Kempen warnt die Polizei vor einer Betrugsmasche über WhatsApp: Betrüger nehmen über den Messenger-Dienst Kontakt zu ihren Opfern auf und geben sich als Verwandte oder Bekannte aus, die dringend Geld benötigen.

Ein 58-jähriger Kempener ist Opfer von Betrügern geworden, die über den Messengerdienst WhatsApp mehrere tausend Euro erbeuteten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Kempener eine Nachricht bekommen – vermeintlich von seiner Tochter. Nach weiteren Nachrichten beglich er Rechnungen in Höhe von mehreren tausend Euro. Erst als die Tochter zu Besuch kam, wurde der Betrug erkannt – der Kempener erstattete daraufhin Anzeige. Jetzt ermittelt die Kripo .

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Masche der Betrüger, die eine Variante des Enkeltricks darstellt: Über den Dienst WhatsApp nehmen falsche Verwandte oder Bekannte unter einer unbekannten Rufnummer Kontakt mit dem Opfer auf. In der Regel, so die Polizei, werde das Opfer etwa so oder so ähnlich angeschrieben: „Hallo Mama! Ich habe eine neue Telefonnummer.“ Die Kontaktaufnahme wird damit begründet, dass zum Beispiel das Handy verloren wurde. Als nächstes wird das Opfer aufgefordert, die neue Nummer zu speichern.