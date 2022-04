Mit verkaufsoffenem Sonntag : Bratapfelfest 2022 erstmals im Brückerfeld?

Der Standort des Bratapfelfest war jahrelang am alten Stadtpark. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Wegen des Stadtparkumbaus muss der Wirtschaftsförderungsverein am ersten Advent ausweichen. Auch zur Kunst- und Klangmeile sollen die Geschäfte öffnen dürfen.

Am Donnerstag stimmt der Rat über vier bislang beantragte verkaufsoffene Sonntage zu Frühlings- und Winzerfest, Erntedankfest und Sternenzauber in Leichlingen und Witzhelden ab. Am Ende aber könnten es sogar sechs werden. Und: Das Bratapfelfest soll in diesem Jahr zum ersten Mal im Brückerfeld stattfinden.

„Als wir im vergangenen Herbst die verkaufsoffenen Sonntag für 2022 beantragt haben, sollte das Bratapfelfest noch im alten Stadtpark stattfinden. Für die Kunst- und Klangmeile war noch nichts geplant“, berichtet Lothar Feuser, Vorstand im Leichlinger Wirtschaftsförderungsverein Wiv. Das Ordnungsamt habe daraufhin die Gewerkschaften und Kirchen angeschrieben und um Stellungnahmen gebeten.

Zwischenzeitlich aber änderte sich einiges: Die Stadt beschloss, dass in diesem Jahr wieder eine Kunst- und Klangmeile stattfinden soll und regte dazu einen verkaufsoffenen Sonntag an. Auch beim Bratapfelfest wechselten die Vorzeichen: „Die Verwaltung teilte uns mit, dass ab September die Stadtparks umgebaut werden sollen und das Bratapfelfest am ersten Adventswochenende dort nicht stattfinden kann“, sagt Feuser. Der Wiv habe daraufhin einen neuen Antrag gestellt, das traditionsreiche Fest im Brückerfeld veranstalten und auch hier parallel die Geschäfte öffnen zu dürfen. „Für die zwei zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag holt die Stadtverwaltung derzeit erneut die Stellungnahmen bei Gewerkschaften und Kirchen ein“, informiert der Wiv-Vorstand über die aktuelle Situation. Von politischer Seite kann aber erst in der nächsten Beratungsrunde im Mai und Juni darüber abgestimmt werden.