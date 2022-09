Leichlingen : Bratapfelfest steigt trotz Stadtpark-Umbaus

Das Bratapfelfest weicht in diesem Jahr ins Brückerfeld aus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Lange war nicht klar, wie und wo das Bratapfelfest stattfinden könnte, solange die beiden Stadtparks in den kommenden Jahren umgestaltet werden.

Im Alten Stadtpark steht schon ein Bagger für den Umbau bereit, die Rasenfläche ist mit Gittern abgesperrt. Hier werden eine ganze Zeit lang keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Betroffen ist auch das Bratapfelfest, das traditionell am ersten Adventswochenende im Park und unter den Platanen des angrenzenden Parkplatz stattgefunden hat. Doch nun kommen die guten Nachrichten: Das 23. „Original Leichlinger Bratapfelfest“ zieht um und findet am Samstag, 26. November, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 20 Uhr im Brückerfeld statt.