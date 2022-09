Regen bremst letztes kulinarisches Fest im Remscheider Stadtpark : Feuchter Abschied vom Park-Food-Festival

Sofia und Ilsa Heidtmann, Claudia und Maximilian Stache, Vincenz Heidtmann, Cristina Reis und Axel Heidtmann (von links) verbrachten den Freitag beim letzten Park-Food-Festival. Foto: Jürgen Moll

Alt-Remscheid Einen wenig versöhnlichen Abschluss fand die letzte Auflage des Park Food Festivals. Nur wenige Besucher fanden am Wochenende bei regnerischem Wetter den Weg in den Stadtpark. Eingefleischte Fans verabschiedeten sich dennoch.

Wie sehr hatte sich Markus Kärst für das große Finale seines „Babys“ schönes Wetter gewünscht? Ein allerletztes Mal noch mal „volle Hütte“ beim Park-Food-Festival, der zwölften und letzten Auflage des beliebten Streetfood-Events. Dieser Wunsch blieb dem Gastronomen jedoch verwehrt – leider. Pünktlich zum Festivalstart am Freitag zogen dicke Wolken über Remscheid und hielten viele Spontanbesucher von einem Abstecher in den Stadtpark ab. Seit Monaten hatte es nicht mehr geregnet, und ausgerechnet jetzt nieselte es beinahe ununterbrochen vom Himmel herab. „Da kann man nichts machen“, sagte Veranstalter Markus Kärst am frühen Samstagabend sichtlich resigniert.

Gefühlt eine Handvoll Menschen tummelte sich am Freitagabend wie verloren auf dem oberen Platz und suchten Unterschlupf in einem der Pavillons – wie die Familien Heidtmann, Stache und Reis. Auch am Samstag gab es das Bild eines beinahe verwaisten Festivals: Die Betreiber der Foodtrucks schauten bedröppelt hinter den Theken heraus. Gelangweilt, entmutigt.

Info Angebot für Genießer rechnet sich nicht mehr Gründe Nach sechs Jahren und insgesamt zwölf Veranstaltungen ist das Park-Food-Festival in Remscheid nun Geschichte. Veranstalter Markus Kärst hatte sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen. Die Gründe für das Ende sind vielfältig. Zum einen gebe es immer weniger Foodtrucks auf dem Markt, sodass es ihm immer schwerer falle, eine reichhaltige Auswahl beim Festival anzubieten. Zum anderen hätten alle mit Personalmangel zu kämpfen. Außerdem seien die Preise für die Infrastruktur im Park gestiegen und gleichzeitig Sponsoren abgesprungen, sodass es sich schlichtweg nicht mehr rechnet. Bereits im vergangenen Jahr hatte Kärst mit dem Park-Food-Festival finanzielle Verluste eingefahren.

So hatten sie sich ein großes Finale wahrlich nicht vorgestellt: „Es ist schon traurig, dass es so endet“, fand Emanuel Negro. Seit Beginn war er jedes Jahr mit seinem Foodtruck von Frittenwerk beim Park-Food-Festival in Remscheid dabei gewesen, erzählt er, habe Sonnenschein und Regen mitgemacht. „Es war eigentlich immer schön, sehr familiär hier.“ Regelmäßig formten sich lange Schlangen vor dem Pommestruck, und mehrfach musste Negro das Ausverkauft-Schild vor Festivalende anbringen. Darauf hatte er auch diesmal gehofft, zum krönenden Abschluss eines guten Festivals.

Dass die geringe Resonanz nur mit dem Wetter zu tun habe, wollte er allerdings nicht glauben, denn auch auf anderen Festivals gehen die Besucherzahlen zurück, sagte Negro: „Corona hat alles kaputtgemacht.“ Auch er wird sich mit dem Frittenwerk anders aufstellen müssen, wolle zwar weiterhin Streetfood Festivals in der Region besuchen, „aber wir haben uns jetzt aufs Catering spezialisiert, fahren mehr zu Firmenfeiern und Großkunden.“

Eine Entwicklung, die die Pandemie forciert habe, stellte Kärst klar. Denn nur jene Foodtrucks, die sich während Corona breiter aufstellten, trugen zwar ebenfalls deutliche Schrammen davon, haben aber überlebt und versuchen derzeit ihr wirtschaftliches Risiko so gering wie nur möglich zu halten. Eine Open-Air-Veranstaltung gehört nicht dazu. Deswegen kassierte Kärst auch noch kurz vor Festivalstart einige Absagen. Und selbst jene Anbieter, die gekommen waren, wollten am Samstag nach einem mehr als lauen Nachmittag ihre Zelte frühzeitig abbrechen. Kärst hielt sie davon ab: „Ich hoffe, dass zum Abend hin, wenn es aufhört zu regnen, noch einige Besucher kommen und vor allem hoffen wir auf Sonntag.“

Angela (58) und Ehemann Dirk (58) hatten sich mit ihren Kindern Nadine (30) und Kai (26) nicht vom Regenwetter abbringen lassen, das Park-Food-Festival am Samstag würdevoll zu verabschieden. „Wir waren bei allen zwölf Festivals dabei“, erzählte Angela. „Vom ersten war ich total geflasht, seitdem bin ich immer wieder gekommen. Und die Aktion mit der Almhütte vor Corona war einfach klasse.“ Dass es nun das letzte Mal war, stimmte die Remscheider Familie traurig. „Es ist definitiv traurig, aber wir können die Gründe verstehen“, sagte Dirk. „Das ist typisch Remscheid“, urteilte Nadine. „Sich ewig beschweren, dass nichts geboten wird, und dann den Allerwertesten nicht hochkriegen, um so etwas zu unterstützen.“