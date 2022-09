Kurze Straße in Leichlingen : Einbrecher stehlen Geld aus einer Kellerwohnung

Nicht durchs Fenster, sondern durch die Wohnungstür verschafften sich der oder die Täter Zugang zu den Räumen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Leichlingen Am hellichten Tag sind Unbekannte in eine Wohnung an der Kurzen Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, waren sie am Donnerstag zwischen 7.20 und 15.30 Uhr in eine Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen.

An der Wohnungstür konnten die Beamten deutliche Beschädigungen feststellen. Die Täter durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Der Bewohner hatte den Einbruch bei seiner Rückkehr am Nachmittag festgestellt. Der Erkennungsdienst führte eine Spurensicherung durch. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02202 2050.

(sug)